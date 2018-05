Seit 13 Jahren für die Tettnanger Tafel auf Achse

Kurt Pfluger sorgt bei der Tettnanger Tafel dafür, dass die Kühlschränke im Lager des Tafelladens immer gut gefüllt sind und bedürftige Menschen dort einkaufen können. Er ist einer der ehrenamtlichen Fahrer des Tafelladens und ist dafür von der Bürgerstiftung Tettnang mit dem stillen Ehrenamtspreis 2018 ausgezeichnet worden.

Seit 13 Jahren schon engagiert sich Pfluger für die Tafel. Er ist mehrmals in der Woche unterwegs, um Milch, Wurst- und Fleischwaren, aber auch Brote bei Betrieben in Tettnang und der Region abzuholen und in die Räume der Tafel zu bringen. Für Milchprodukte fährt er einmal in der Woche auch nach Ravensburg. Die Touren mit dem kleinen Lieferwagen der Tafel kennt er inzwischen in- und auswendig, auch das Prozedere ist ihm vertraut. Pro Einsatztag ist er mittags und abends rund zweieinhalb Stunden lang unterwegs. Weil er in der Nähe zum Tafelladen wohnt, ist Pfluger auch hin und wieder Ansprechpartner, wenn jemand seinen Schlüssel vergessen hat, wie er sagt. Bis zur Rente war Kurt Pfluger Handwerker.

Als Schreiner hat er auch im Ruhestand an dem einen oder anderen Einrichtungsgegenstand im neuen Tafelladen in der Kalchenstraße Hand angelegt. „Es war viel los in diesem Jahr“, sagt Pfluger und spielt dabei auf den großen Umzug der Einrichtung an. Seit 57 Jahren ist Kurt Pfluger mit seiner Frau verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder.

Inzwischen ist der ehrenamtliche Preisträger 78 Jahre alt. Das Engagement genießt er. Sowohl die Freiheiten als Fahrer, als auch die Verbundenheiten im großen Team der Helfer. „Ich wollte eine Beschäftigung für mich und war dabei, als Helfer gesucht wurden“, sagt er über das Zustandekommen seines Engagements. Dass es im „reichen Deutschland“, wie er sagt, so viele Tafelläden gebe, sei für ihn ein Unding und deshalb befinde er sich auch im Zwiespalt. „Helfe ich dem Staat, sich rauszuhalten oder den Tafeln, die Menschen zu versorgen?“, fragt er. Sein Engagement in Tettnang betrifft das aber nicht. Er ist begeistert, wenn die Menschen in der Region Lebensmittel spenden und er diese dann mit dem Lieferwagen abholen kann. Die Motivation für ihn: „Ich kann hier Menschen in der Not helfen“, sagt er.