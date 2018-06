Sein Lieblingsmotiv sind Frauen

Hamburg – Stuttgart – Tettnang: So lauten die Stationen der Ausstellung mit Arbeiten von Godwin Adjei Sowah aus Ghana. Bis Ende August zeigt die Stadtbücherei Tettnang seine Acryl-Bilder, auf denen er das Leben Ghanas in Malerei verwandelt. Sein Lieblingsmotiv seien Frauen, bekannte er bei der Ausstellungseröffnung am Dienstag. Überall seien sie Blickpunkt: Auf dem Markt, mit Kindern, auf den Straßen und Festen. Sie inspirieren ihn und er setzt ihnen ausdrucksstarke Denkmäler. Die Ausstellung zeigt aber auch Straßenszenen und abstrahierte Arbeiten des beseelten Malers.

Godwin Adjei Sowah hat nach dem Abitur das „Ghanatta College of Arts“ besucht. Er sei mit dem Drang zu malen zur Welt gekommen und möchte sein Können an andere weitergeben. Deshalb unterrichtet er seit zehn Jahren an der „Baobab Schule für Handwerk und Kunsthandwerk“ in Ghana und gelte dort als strenger, aber beliebter Lehrer. Die Ausstellung zeigt auch einige Schülerarbeiten, denen man seine Inspiration ansieht.

Die zentralen Säulen

Ideengeberin und eine der zentralen Säulen dieser Schule ist die ehemalige Waldorflehrerin Edith de Vos aus Freiburg. Sie lebt etwa acht Monate im Jahr in Ghana und verbringt den Rest des Jahres mit Aktionen wie der aktuellen Ausstellung in Tettnang.

Da die Schule keine staatliche Förderung erhält, muss sie sich mit ihren Produkten selbst finanzieren. Sie möchte nicht nur die Hand aufhalten, sondern etwas zurückgeben. Dieses Prinzip leben auch die Schüler, indem sie nach Abschluss ihrer Laufbahn einige Zeit für die Schule arbeiten.

Am Eröffnungsabend skizzierte Edith de Vos überaus beeindruckend, was alles geleistet wird. Die inklusive Berufsschule für analphabetische Jugendliche, Schulabbrecher und Jugendliche mit körperlichen Handicaps gibt Kindern aus sehr armen Verhältnissen eine Zukunft. Sie ist mittlerweile zu einem Dorf angewachsen und betreibt eine organische Farm mit Medizingarten, eine Fahrradwerkstatt, eine Möbelschreinerei , eine Batikwerkstatt und sogar ein Gästehaus mit Restaurant. Sie hat derzeit etwa 80 Schüler und verfolgt das Ziel, diese mit Fähigkeiten auszustatten, die eine eigene Existenz ermöglichen. Die ersten Schüler gehen mittlerweile sogar studieren.

Möglich wurde die Ausstellung in Tettnang durch das Engagement des Vereins „Akume“. Er setzt sich in Tettnang für afrikanische Kultur ein und betreut Godwin Adjei Sowah vor Ort. Vereinsmitglied Annette Videa hat ihn auch für die Projekttage am Montfort-Gymnasium gewinnen können. Dort wird er ab Freitag drei Tage lang Malkurse geben, bevor er dann mit seiner Ausstellung noch Richtung Freiburg weiterziehen wird. Danach freut er sich auf Ghana, wo ihn seine Frau und seine drei Kinder sowie die Schülerinnen und Schüler sehnsüchtig erwarten.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei Tettnang zu sehen. Heute, Donnerstag, zeigt der Verein „Akume“ ebenfalls in der Stadtbücherei um 18.30 Uhr einen Film über die Schule. Weitere Informationen:

www.akume.de www.baobab-children-foundation.de