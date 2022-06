Seelsorgeeinheit will „Lobpreis“ bekannter machen

In der Seelsorgeeinheit Argental bietet eine dreiteilige Lobpreis-Event-Reihe an. Diese beginnt am Sonntag, 26. Juni, mit einem Lobpreiskonzert um 19 Uhr in der Kirche Neukirch.

Musikalisch wird die Veranstaltung vom Ehepaar Christine und Wolfgang Dennenmoser gestaltet. Ziel ist es, das Genre „Lobpreis“ bekannter zu machen, heißt es in einer Ankündigung.

Die weiteren Teile der Reihe finden dann am 24. Juli und am 10. September, jeweils um 19 Uhr, statt. Dabei werden Eucharistiefeiern mit anschließender eucharistischer Anbetung begangen, die vom Lobpreis begleitet und umrahmt werden. Die Seelsorgeeinheit Argental möchte auch Musiker ansprechen, die Lust haben, selbst in diese Art der Musik einzusteigen, heißt es.