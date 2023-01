Seelsorgeeinheit bietet verschiedene Veranstaltungen an

Das Team der Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Argental, bestehend aus allen acht zugehörigen Kirchengemeinden, bietet wieder Veranstaltungen in dem Umfang an, wie vor der Corona-Pandemie. Dabei war und ist es dem Gremium wichtig in gewohnter Form ein ausgewogenes und vielseitiges Programm für alle Altersklassen anzubieten, heißt es in einer Ankündigung.

Los geht es am Sonntag, 22. Januar, um 18 Uhr mit einem Taizé-Gebet mit Abendlob bei Kerzenschein in der Kirche in Tannau, musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor Tannau und Gastsängern.

Die beliebten Vorträge von Pfarrer Simon Hof gehören mittlerweile schon zu einer festen Größe im Programm der Erwachsenenbildung. Auch dieses Mal greift Pfarrer Hof am 8. Februar ein äußerst interessantes und über Jahrhunderte diskutiertes Thema auf: „Der Glaube und seine Beweise“.

Neu im Programm enthalten sind kreative Exerzitien mit „Bible Art Journaling“ von 8. März bis 5. April jeweils mittwochs. Die Idee hinter der Methode dabei ist, über künstlerisches Arbeiten eine Verbindung zwischen biblischen Worten und dem heutigen Leben herzustellen.

Das Thema Glück greift das beliebte Frauenfrühstück am 11. März auf. Elisabeth Schmitter, Pastoralreferentin, seit vielen Jahren im SWR zu hören, geht der Frage nach, was „mein Leben lebenswert macht.“

Dank der Fortschritte der Medizin erreichen die Menschen ein immer höheres Lebensalter. „Jeder will alt werden aber keiner will alt sein“. Keiner kennt sein individuelles Ende. Wie könnte es aussehen? Die ambulante Hospizarbeit stellt sich am 27. April mit dem Thema „Den letzten Tagen Leben geben“ vor. Am 30. Juni wird ein Halbtagesausflug stattfinden. Er führt die Teilnehmer ins Kloster Reute zu den Schwestern des Hl. Franz von Assisi.

Es wird am 4. August erstmalig auch ein Open-Air-Kino mit dem Film „Der Fall Jesus“ geben, bei dem ein investigativer Journalist den Glauben an Jesus Christus als Wahnvorstellung zu entlarven versucht. Zu Maria Himmelfahrt wird am 10. August gezeigt wie Kräuterbuschen gebunden werden.

Ein Highlight ist am 2. September die Aufführung des Kinder-Musicals der Kinder der Seelsorgeeinheit: „Josia – ein König räumt auf“. Der pfiffige „Prof. Dr. Theo Logie“ erzählt den Kindern die biblische Geschichte von König Josia.

Um das Glück des Menschen, das aus der Hand Gottes kommt, geht es in der biblischen Weinprobe am 22. September; mit inspirierenden Texten, umrahmt von schöner Musik und feinen Weinen. Am 20. und 21. Oktober besteht die Möglichkeit „Biblische Erzähl Figuren selbst zu gestalten. Ein Abend am 15. November beschäftigt sich mit „Seelsorge bei schwerer Krankheit“. Christian Straub stellt Erfahrungen mit der Frage nach Gott und dem Sinn des eigenen Lebens in schweren Zeiten vor.

Am 7. Dezember erfahren die Teilnehmer die christlichen Zusammenhänge um die Raunächte zwischen Weihnachten und Hl. Drei König von der Referentin Petra Moch-Wörner.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und das Jahresprogramm der Erwachsenenbildung gibt es auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Argental unter www.se-argental.de.