Seehasen-Fanfarenzug hilft in Tettnang musikalisch

Der Seehasen-Fanfarenzug Friedrichshafen hat am Samstagnachmittag auf dem Bärenplatz in Tettnang aufgespielt und für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach Spenden gesammelt. Die Musiker, die zu „Botschaftern des Kinderhospizes“ ernannt wurden, treten innerhalb von 14 Stunden in 23 Gemeinden auf. Unterstützt wird die Aktion von den ortsansässigen Fanfarenzügen. Yvonne Denkinger vom Tettnanger Fanfarenzug Graf Anton überreichte an Thorsten Hack (links) vom Seehasen-Fanfarenzug eine Spende von 100 Euro. Das Geld werde zu 100 Prozent an das Kinderhospiz weitergeleitet, sagte Hack. „Unsere Fanfarenzüge sind befreundet und wir freuen uns sehr, gemeinsam musikalisch helfen zu können,“ waren sich die Musiker aus Tettnang und Friedrichshafen einig. „Man kann durch die Spenden dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben“. Foto: Annette Rösler