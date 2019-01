See-Derby am Sonntagnachmittag

Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang I sind am Sonntag, 27. Januar, zu ungewöhnlicher Zeit gefordert. Das Derby gegen den TSV Lindau wird um 13.45 Uhr in der Carl-Gührer-Halle Tettnang angepfiffen. Der Zeitpunkt hat etwas mit der Handball-WM und dem Finale am Sonntagabend zu tun. Wegen des Turniers waren auch die vergangenen Wochen weitgehend spielfrei.

In der ersten Partie seit Weihnachten will es die Handballspielgemeinschaft besser machen als vergangenes Jahr, als sie gegen Lindau eine Niederlage kassierte, von der Trainer Clemens Balle noch Monate später redete – weil sie so unnötig war. Die Konstellation ist diesmal ganz ähnlich, zumindest mit Blick auf die Tabelle. Langenargen-Tettnang ist derzeit Vierter, Lindau steht auf dem neunten Platz. Aktuell trennen die beiden Teams acht Punkte. Allerdings hat die HSG in der laufenden Runde ihr Hinspiel in Lindau bereits gewonnen (19:16).

Clemens Balle hofft, neben einem Sieg vor heimischem Publikum, auch auf ein deutlicheres Ergebnis. Zwar ist der Blick auf den ersten oder zweiten Platz derzeit nicht wirklich realistisch. Doch zumindest als Favorit darf sich die HSG schon sehen.