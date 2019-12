Sechster Neuhäusler Weihnachtschoppen

In Neuhäusle startet am Samstag, 21. Dezember, um 16 Uhr zum sechsten Mal der Weihnachtsschoppen mit Markt in weihnachtlicher Atmosphäre. Er findet auf dem Gelände der Firmen Kfz-Brugger und Schreinerei Johannes Brugger statt. Neben der traditionellen Weihnachtswurst, leckeren Käsebroten, dem beliebten Glühmost, Glühwein oder Punsch sowie anderen Getränken stehen auch Deko-Artikel, Bastelarbeiten, Liköre und sonstige Spezialitäten zum Verkauf, erklärt der Veranstalter. Ab 17 Uhr spielen die Obereisenbacher Weihnachtsbläser mit weihnachtlichen Liedern und Weisen auf. Heizpilze und Bulleröfen sorgen für ausreichende Wärme sowie die entsprechende vorweihnachtliche Stimmung. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Verein Tuberöse Sklerose Deutschland. Die Tuberöse Sklerose ist eine komplexe Systemerkrankung mit tumorartigen Veränderungen in fast allen Organen. Der Reinerlös des Weihnachtsschoppens 2018 wurde von den Veranstaltern auf 1800 Euro aufgestockt, heißt es in der Mitteilung.