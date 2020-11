Sechs Sattelzüge bringen Geschenke nach Rumänien

Auch in diesem Jahr führt das Hilfswerk Hoffnung die Aktion Weihnachtsfreude durch, um bedürftigen Menschen in Rumänien zu helfen. Geplant sind einer Pressemitteilung des Hilfswerks zufolge sechs Sattelzüge, die Ende November ihre Reise antreten. „Wir sind besonders froh, dass der Güterverkehr von den Lockdown-Maßnahmen nicht betroffen ist. Da sich die öffentliche Sammlung in Tettnang so gut etabliert hat, freuen wir uns erneut auf die Unterstützung der Tettnanger“, so Hans-Werner Kast, 1. Vorsitzender des Hilfswerks

Die positive Entwicklung der letzten Jahre habe sich durch die Corona-Krise dramatisch verändert. Die zehn Sozialwerke in Rumänien, mit denen das Hilfswerk Hoffnung zusammenarbeitet, stehen direkt an der Front und brauchen verstärkte Unterstützung. „Neben Paketen für bedürftige Familien und alte Menschen, sammeln wir große Mengen an Lebensmitteln für die Suppenküchen“, so Kast weiter.

Der Vorschlag für den Inhalt eines Geschenkpaketes: Lebensmittel (Zucker, Mehl, Margarine, Wurst- und Fleischwaren, Käse, Reis, Cornflakes); Sonstige Lebensmittel (Nusscreme, Honig, Kaffee, Kaba, Tee, Gewürze, Soßenpulver); Süßigkeiten (Schokolade, Kekse, Bonbons); Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Creme, Kamm, Handtuch); Spielzeug (Malstifte mit Malblock, Auto, kleine Puppe, Puzzle)

Wichtig sei, dass die Lebensmittel mindestens noch bis zum 31. Dezember 2020 haltbar sindm schreibt das Hilfswerk weiter. Spielsachen und sonstige gut erhaltene Kinderkleidung, Schuhe und Bettwäsche können zusätzlich in stabilen Säcken oder Kartons verpackt, abgegeben werden.

Abgabetermin für die Pakete ist Freitag, 13. November. Die Annahmezeit ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Annahmeort ist Parkplatz Ried beim Freibad.

Wer keine Zeit hat ein Päckchen zu packen oder wer sich gerne an den hohen Transportkosten beteiligen möchte, kann auch mit einer Geldspende dazu beitragen, vielen Menschen in Rumänien eine Weihnachtsfreude zu bereiten.