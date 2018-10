Sechs Bauplätze stehen vor dem Verkauf

In Obereisenbach, im Baugebiet „Herisesch IV“ sowie in Oberlangnau im Baugebiet „Wittfeld Ost“ werden im November jeweils drei Bauplätze ausgeschrieben und anschließend verkauft. So zumindest empfiehlt es der Verwaltungsausschuss der Stadt dem Gemeinderat für seine nächste Sitzung kommende Woche.

In Obereisenbach geht es um die Plätze mit den Nummern eins, zwei, und drei zum Preis von 210 Euro pro Quadratmeter. Im März 2016 wurde das Baugebiet mit acht Bauplätzen ausgeschrieben und im März 2017 weitere drei Bauplätze. Weil der Bedarf nach Auskunft der Verwaltung sehr hoch ist, empfiehlt diese den Verkauf von drei Bauplätzen für Einzelhäuser. Die Gesamteinnahmen sollen bei etwa 330 000 Euro liegen. Sie setzen sich zusammen aus dem Grundstückserlös in Höhe von 258 000 Euro, Straßenerschließung in Höhe von 54 000 Euro, Kanalbeiträgen (7200 Euro), Klärbeiträgen (2000 Euro) und Wasserversorgungsbeiträgen (6300 Euro).

In Oberlangnau wurde das Baugebiet „Wittfeld Ost“ im Oktober 2013 mit sechs Bauplätzen ausgeschrieben. Nach anfänglichem Zögern konnten im März 2017 drei weitere Bauplätze ausgeschrieben werden. Auch hier sieht die Verwaltung einen hohen Bedarf und empfiehlt deshalb die Ausschreibung der Bauplätze mit den Nummern zwei, vier und fünf. Hier erwartet die Stadt Tettnang Einnahmen in Höhe von 393 000 Euro. Es entfallen auf den Grundstückserlös 340 000 Euro, die Erschließung 35 000 Euro, den Kanalbeitrag 8700 Euro, den Klärbeitrag 2400 Euro und die Wasserversorgung 7500 Euro. Der Quadratmeterpreis liegt ebenfalls bei 210 Euro, die Gesamtfläche ist aber größer. Der Ortschaftsrat Langnau hatte mit einer Nein-Stimme und einer Enthaltung für die Ausschreibung gestimmt. Ortsvorsteher Peter Bentele (Freie Wähler) forderte im Verwaltungsausschuss eine Überprüfung der Vergaberichtlinien, um einheimische Interessierte nicht zu benachteiligen. Die Verwaltung antwortete, dass diese Richtlinien bereits in der Vergangenheit geprüft worden seien und auch nach bestehendem EU-Recht rechtmäßig seien. Dennoch wollte Bentele, dass die Vergaberichtlinien zunächst geprüft werden. Er und Hans-Josef Gindele (Freie Wähler) stimmten gegen den Beschluss.