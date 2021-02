Seat-Fahrerin prallt auf Lastwagen

Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Einmündung der Loretostraße in die Lindauer Straße ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 43-jährige Seat-Lenkerin mutmaßlich aus Unachtsamkeit beim Anfahren dem Lastwagen eines vor ihr fahrenden 50-Jährigen auf. Während am Lastwagen lediglich geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Pkw auf etwa 1500 Euro beziffert.