Seat-Fahrerin fährt in einen Traktor

Einen Zusammenprall mit einem Traktor, eine Leichtverletzte und rund 21 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstag gegen 15.45 Uhr bei Höll gewesen. Die Ursache soll laut Polizei „mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit“ einer 39-jährigen Seat-Fahrerin gewesen sein.

Die sei auf dem Gemeindeverbindungsweg von der Kaltenberger Straße aus Richtung Tettnang kommend unterwegs gewesen, heißt es in einer Meldung. In einer leichten Rechtskurve kam ihr ein Großtraktor mit Anhänger entgegen. Diesen erkannte die Autofahrerin offensichtlich zu spät und fuhr in das Vorderrad der landwirtschaftlichen Maschine hinein. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto in einem angrenzenden Grundstückszaun zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall erlitt die 39-Jährige leichte Verletzungen, so die Polizei. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Traktor-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Am Seat entstand rund 5000 Euro Sachschaden, am Traktor wird dieser auf rund 15 000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Zaun beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 1000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Tettnang kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe.