Schwimmkurs für die Grundschule in Obereisenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den nächsten acht Schulwochen wird der Sportunterricht an der Grundschule in Obereisenbach um ein wichtiges Element erweitert. Jede Klasse kommt einmal pro Woche in den Genuss eines Schwimmkurses, der von Frau Bianca Steidle, Schwimmmeisterin im „Bädle“, geleitet wird. Die Kinder lernen hier die Grundlagen des Schwimmens, erweitern und verbessern ihre Schwimmfertigkeiten und können unterschiedliche Schwimmstile kennen lernen.

Zunächst sind die Kinder der 3. und 4. Klassen an der Reihe, bevor nach den Pfingstferien auch die Kinder der 1. und 2. Klassen das sichere Schwimmen erlernen und weiter ausbauen werden.

Finanziert wurde dieses tolle Projekt zum einen vom Förderverein der Grundschule, dem Förderverein des Freibades Obereisenbach e.V. und zum anderen von der Firma Bergpracht Milchwerk GmbH & Co. KG. Die Kinder, Eltern und Lehrerinnen sagen „Danke“ für diese großartige Unterstützung.