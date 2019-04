Schwere Aufgabe im letzten Heimspiel die SG Argental

Nach einer durchwachsenen Leistung im vergangenen Auswärtsspiel beim TV Gerhausen möchte Handball-Landesligist SG Agental beim letzten Saisonheimspiel am Samstag, 6. April, ab 19 Uhr gegen die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle nochmals ihr Können zeigen, um die Punkte in eigener Halle zu behalten. Der Klassenerhalt ist zwar schon gesichert. Doch will die SGA alles geben, um SGA-Coach Uwe Bittenbinder einen schönen Abschied zu bereiten und um die Saison im Tabellenmittelfeld abzuschließen.

Mit den Gästen erwartet Argental ein harter Brocken. Die erst vergangene Saison aus der Bezirksliga aufgestiegene Mannschaft hat sich sehr schnell in der Landesliga zurechtgefunden und steht nach 21 Spielen mit 24:18 Punkten auf einem guten dritten Tabellenplatz. Mit 532 Toren stellt die HSG den besten Angriff der Liga, was sicherlich mit ein Verdienst von Rückraumspielerin Annamaria Holzapfel ist – ist sie doch die erfolgreichste Torschützin der Landesliga.

Beim Hinspiel im Dezember in Donzdorf mussten sich die SGA-Spielerinnen mit 22:28 geschlagen geben. Damals kam die SG Argental durch zu wenig Bewegung und Tiefe nicht oft genug zu Torchancen, während die gegnerische Mannschaft von jeder Position aus torgefährlich agierte. Da der Klassenerhalt sicher ist, können die Gastgeberinnen frei aufspielen. Sollten sie an die Leistung der vorherigen Heimspiele anknüpfen, ist auch in dieser Partie ein Sieg möglich.

Bis auf Jessica Mayer, die sich im Training verletzt hat, wird die Mannschaft in Tettnang komplett auflaufen können. Unter dem Motto „Malle für alle“ wird es für Besucher Freigetränke und Leckeres vom Grill geben.