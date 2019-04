Schwelbrand in der Karlstraße

Kurz nach 21 Uhr am Dienstag ging der Alarm – vier Minuten später waren die ersten Feuerwehr-Einsatzkräfte vor Ort. Wenig später waren insgesamt vier Einsatzfahrzeuge und 23 Feuerwehrkameraden, einige schon mit Atemschutzgeräten, am Brandherd in der Karlstraße, die für den Einsatz komplett gesperrt wurde.

„Es roch irgendwie brenzlig, also nicht im Dönerladen, sondern dann draußen“, sagte der Häfler Thomas Kilian, der eigentlich eine Döner-Eis-Kombination in der Karlstraße genießen wollte und ein Treffen mit Freundin geplant hatte. Statt dessen war er derjenige, der die Feuerwehr alarmierte und vermutlich Schlimmeres verhinderte. Zwischen der Auffahrtrampe zu den Garagen und der angrenzenden Wand zum Döner-Imbiss am Anfang der Abzweigung Neugasse qualmte es beachtlich. Den ganzen Tag über hatten hier die Arbeiter einer Baufirma in und um die Garagen Renovierungsarbeiten und mit ihren Brennern Isolierarbeiten mit Teerpappe durchgeführt, möglicherweise mit Folgen. Nach Sichtung und raschem Verlegen von Löschschläuchen konnte der Brandherd bewässert werden – und auch ein kleiner Schaumteppich sollte die brennende Isolierung endgültig löschen.

„Bei Isolierungsbränden kann die Lage schnell sehr ernst werden – daher auch der volle Einsatz“, sagte Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Konrad Wolf. Man könne nie wissen, wo sich die Glut oder Flammen hin entwickelten. Schließlich sind das Gebäude selbst und die Nachbargebäude bewohnt. Also habe man auch noch eine Gebäudekontrolle der Baustelle und der Innenräume unter der Rampe durchgeführt, beschrieb Kommandant Konrad Wolf im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, vermeldete „21.40 Uhr Brand gelöscht“ ins Funkgerät – und betrachtete nachdenklich ein Stück verkohlten Isoliermaterials in seiner Hand. Das DRK und eine Polizeistreife waren auch vor Ort. Letztere werden dann wohl noch feststellen müssen, was letztlich den Schwelbrand ausgelöst hat.