Schwäbische Mundart und klassische Musik mit Tettnanger Autorin

Eine besondere Kombination aus Wort und Klang gibt es diese Woche bei „Kultur am Freitag“. Die Autorin Ingrid Koch liest Texte in ihrer Tettnanger Mundart, begleitet von den beiden Musikerinnen Maria Hartmann an der Flöte und Ulrike Neubacher an der Harfe. Der Beitrag aus der Wangener Häge-Schmiede ist am Freitag, 30. April, ab 19 Uhr auf www.wangen.de/kultur und dem städtischen YouTube-Kanal „Wangen im Allgäu“ zu sehen.

Ingrid Koch, Maria Hartmann und Ulrike Neubacher fanden sich vor etlichen Jahren zu einem vorweihnachtlich geprägten Auftritt zusammen. In Tettnang geboren, aufgewachsen und noch heute wohnhaft, schreibt Koch bevorzugt in ihrer Mundart und persifliert dabei gerne augenzwinkernd die Alltagsbanalitäten und die kleinen menschlichen Schwächen, heißt esd in der Ankündigung. Seit 2011 sind fünf schwäbische Gedichtbände von ihr erschienen, davon einer zusammen mit der 2010 verstorbenen Schriftstellerin Erika Dillmann. Ein neues Buchprojekt ist für 2021 geplant. Seit über 20 Jahren gibt sie regelmäßig Lesungen in der Region, musikalisch begleitet von einem Jazzpianisten; seit acht Jahren tritt sie gemeinsam mit ihrem ebenfalls oberschwäbisch singenden Bühnenpartner Günther Bretzel auf. Zudem ist Ingrid Koch steter Gast bei SWR4.

Alle bisherigen Folgen von „Kultur am Freitag“ gibt es auf YouTube zum Nachhören.