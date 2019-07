Der dritte Tettnanger Poetry Slam hat am Donnerstagabend zahlreiche, bestens gelaunte Gäste jeden Alters im Innenhof des Neuen Schlosses begeistert. Zum ersten Mal trafen sich die jungen Poeten unter freiem Himmel auf der Schloss-Bühne.

Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem die Poeten selbst geschriebene Texte mit und ohne Textblatt sowie mit Körpereinsatz, innerhalb eines Zeitlimits vortragen. Die Abstimmung übernimmt eine Jury aus dem Publikum, unterstützt mit Klatschen in entsprechender Lautstärke.

„Es ist schon absurd, Sex klingt, als würde jemand mit Flip-Flops zum Bus rennen,“ stellte Marina Sigl aus Konstanz fest, die als Erste startete. In ihrem Erotik-Slam ging es um körperliche Nähe, wie eine Pobacke entkrampft werden und ob man Nudeln im Backofen kochen kann.

Christian Ritter aus Berlin ließ das Publikum an den Gedanken einer Taube und eines Hundes teilhaben. „Wie schön es doch kribbelt, wenn ich auf der Stromleitung sitze, dachte die Taube, ich kack da mal runter.“

Marie-Sophie Frick aus Kempten hatte einen gefühlvollen Text über die Liebe gedichtet, der für eine bestimmte Person gedacht war. Bei ihrer Präsentation vor dem Publikum wirkte sie stark aufgewühlt.

Franziska Baar aus Ravensburg berichtete, dass sie nach aufwendigem Styling in Kleidern, die so transparent seien, dass man wichtige Organe erkennen könne, am Wochenende zum Tanzen gehe. Trotz nachfolgender Schwerhörigkeit, Kater, Flaute im Geldbeutel und stinkender Kleidung „mache ich es nächste Woche wieder.“

Max Osswald aus München begeisterte mit seiner dynamischen Körpersprache und dem heiteren Text „wenn Gott ein Kuchen wäre“. Zuvor gab er ein paar nette Worte über die Schwaben zum Besten: „Schwäbisch ist ein effektives Verhütungsmittel, aber Gott kriegt dich trotzdem schwanger.“

Nach einer Pause, in der man Bücher der Poeten erwerben und sich an dem lauen Sommerabend auf der Schlossterrasse mit einem Getränk erfrischen konnte, ging es mit einem nachdenklichen und frechen Beitrag über Bildung von Stefan Unser aus Malsch, weiter. Er könne in seinem Beruf jungen Leuten in der Ausbildung beim Bilden zusehen, was so ähnlich sei, wie beim Sterben zuzusehen. Gelernt würde nicht fürs Leben sondern für die Bildungspapiere. Dann glaube man, etwas darzustellen: “Ich bin jetzt Akademiker, ihr Wichser!“

Natalie Friedrich aus Malsch philosophierte mit einem frei vorgetragenen Text und individueller Körpersprache „für euch und auch ein bisschen für mich“, über das Tun - oder Sein lassen.

Im Finale traten die Kandidaten mit der höchsten Bewertung mit neuen Texten in umgekehrter Reihenfolge gegeneinander an. Als Gewinner ging letztlich Max Osswald hervor und für alle Dichter gab es begeisterten Beifall. Natascha Bruns, Leiterin Spectrum-Kultur, und ihr Team überreichten den Poeten ein einheitliches Präsent.