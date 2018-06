Schwäbisch denka, schwätza ond singa

Trotz Weißbier und Butterbrezel inklusive sind am Donnerstagabend nicht sehr viele zum Abend „Denka, schwätza ond singa“ mit Bernhard Bitterwolf in die Buchhandlung RavensBuch gekommen. Dabei war der Abend mit dem oberschwäbischen Mundartkünstler und Musiker ja als Auftakt für das Montfortfest angekündigt gewesen.

Ein Abend mit Bernhard Bitterwolf, dem bekennenden Oberschwaben par excellence, ist jedes Mal ein Erlebnis, ob er als „HeiliXBlechle“ mit Musikern aus der Region auftritt oder als Solist Instrumente vorstellt, die früher hier in der Volksmusik gebraucht wurden. An diesem Abend über das Werk oberschwäbischer Literaten stand die Sprache im Mittelpunkt. „Wer Schwäbisch it ka – des isch ja koi Sünd, aber a Schand“, meinte Bitterwolf kurz und bündig.

Gleich wird der Kanon „Grüß Gott, grüß Gott, mitanand! Grüß Gott bei uns im Schwobaland!“ gesungen. Dem derzeit so gebräuchlichen „Hallo“ als Begrüßung kann er wenig abgewinnen, wie auch die meisten der Zuhörer und Mitsinger. Allgemein wird der Rückzug des Schwäbischen bedauert. Sie habe immer schon geschrieben, sagte die Tettnangerin Erika Walter, doch der Enkel wegen, die kein Schwäbisch mehr könnten, dann auf Schwäbisch; kurze Geschichten, die auf Pointen hinauslaufen. Eine weitere Schwäbin, die nicht anwesend war, kam mit Texten in die Runde: Ingrid Koch, die sich als Worthandwerkerin bezeichnet. „Als Handwerkerin versteht sie ihr Handwerk“, kommentierte Bitterwolf voller Anerkennung. Eine andere Autorin, aus deren Werk er las, war eigens aus Biberach gekommen: Marlies Grötzinger, die köstliche Texte über Emanzipation geschrieben hat.

Bernhard Bitterwolf zuzuhören und zuzusehen, wenn er von seinen Blättern rezitiert und oft auswendig vorträgt, ist ein Genuss. Er stellt sich nie in den Vordergrund, bringt aber die Texte zum Klingen, holt Nuancen heraus. Gelegentlich kommt eine kleine Stichelei gegenüber dem Unterland um Stuttgart herum: „Was der Herrgott durch eine Felsbarriere getrennt hat, sollten die Menschen nicht durch Eisenbahn und Autobahn verbinden.“

Viele Autoren hat er genannt und mit kurzen Texten vorgestellt: Manfred Hepperle, den viele noch selbst gekannt haben, Wendelin Überzwerch, Rolf Staedele, um nur einige zu nennen. Zwischendurch wurde wieder ein Lied zur Gitarre gesungen. Auch dazu weiß Bitterwolf Interessantes zu berichten. Wenn es im bekannten Volkslied „Wenn alle Brünnlein fließen“ heißt: „...und treten auf den Fuß“, dann habe das mit alten Formen des Besitzanspruches zu tun. Was man aber tut, wenn einen der Nachbar geärgert hat, ist hier nicht zitierfähig. Er selbst habe diese Strophe einige Tage nach einem Auftritt in einem Brief bekommen... Viel zu schnell war ein besonderer Abend zu Ende.