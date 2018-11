Schussenbole Kehlen startet in die Fasnetssaison

„Schön, eine so volle Hütte“, hat sich Zunftmeister Berthold Sommerfeld über die gut gefüllte Zunftstube im Dorfgemeinschaftshaus am Sonntag gefreut. Die Narrenschar labte sich an Linsensuppe, Würsten und Bier – und warte gespannt auf die Eröffnungszeremonie. Auch der stellvertretende Zunftmeister Michael Gartmann sowie zahlreiche Ehrenmitglieder waren erschienen. Pünktlich um 11.11 Uhr hob der Zunftmeister an, unterstützt durch den Büttel, und freute sich gereimt über das Erwecken der Fasnet. Schließlich stimmte er außer lautstarkem „Narri-Narro“ das Schussenbole-Lied an. Passend dazu erklang der Refrain: „Wir sind aus Kehlen – uns kann nichts fehlen.“ Das Narrenvolk – noch unverkleidet – sang und schunkelte begeistert mit. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen sei die Ansteckungsgefahr durch innige Küsse bei der Fasnet heuer besonders hoch, warnte Sommerfeld außerdem humorvoll. Der Zunftmeister warf dann ganz traditionell ein Glas auf den Boden, um allen Narren zu wünschen: „Eine unfallfreie Fasnet!“

Das Programm haben die Kehlener Narren seit heute komplett vorliegen. „Wir freuen uns auf eine in diesem Jahr recht lange Saison bis in den März hinein“, berichtete Sommerfeld im Gespräch, um auf eines der Highlights gleich zu Beginn hinzuweisen: „Das ist das Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings in Friedrichshafen vom 1. bis 3. Februar“. Hier sei man an allen drei Tagen präsent, denn schließlich habe man den ANR mit gegründet und habe auch noch die Häfler Seegockel als Patenzunft. Außerdem besuchen die Kehlener Narren mit ihren Masken Schussenbole, Gurkennarr, Schussenklepfer, Heilighölzle Geist sowie den Narrenmüttern in der kommenden Saison 17 Umzüge und vier Bälle plus eigener Dorffasnet. Besonderheit in der kommenden Saison sei ein Besuch des Umzugs in Wangen , die zum VSAN, den Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünften gehören, sowie das 60-jährige Jubiläum der Gurkennarrengruppe (1959 gegründet).

Weiter ging es am 11.11. im närrischen Kehlen am Sonntagabend bei der Narrenzunft mit einer offiziellen Eröffnungsfeier samt Maskentanz, Ehrungen und Ordensverleihungen. Im Dezember stehen eine närrische Adventsfeier für Kinder und der Nikolausstammtisch auf dem Programm, war von der Zunftleitung zu erfahren.