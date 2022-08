Schulsozialarbeit Tettnang „on tour“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter diesem Motto war das Team der Schulsozialarbeit auch dieses Jahr wieder in den letzten Schulwochen an allen Grundschulen in Tettnang unterwegs. Viele Kinder kannten den Spiele-Anhänger der Schulsozialarbeit noch vom Vorjahr. Entsprechend groß war die Freude, als sie ihn auf ihrem Schulhof entdeckten. Das „Spielmobil“-Team brachte wie immer eine große Auswahl an Spielsachen mit und baute viele unterschiedliche Spielstationen für die Kinder auf dem Schulhof auf.

Zwei Stunden lang durften die Kinder basteln, bauen, spielen und toben. Egal ob Rollbahn, Wasserspiele, riesengroße Seifenblasen, Basteltisch, Bauecke oder unterschiedliche Freispiele, die Kinder waren mit Begeisterung dabei. Ganz nebenbei konnten die Schüler der 4. Klassen die Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen der weiterführenden Schulen an einzelnen Stationen schon einmal kennen lernen. Auch wenn es an den Aktionstagen sehr heiß war, am Ende waren sich alle Kinder und auch die Lehrerinnen und Lehrer einig: „Das war eine tolle Aktion, wir freuen uns schon auf das nächste Jahr mit der Schulsozialarbeit „on tour“!