Schulpferd „Papermoon“ genießt Altersteilzeit beim RFV Tettnang

Der Tettnanger Reit- und Fahrverein ist, wie der Verein schreibt, im Besitz eines einmaligen Schulpferdes. Sein Name: „Papermoon“. Nach einer guten Grundausbildung und ein paar Jahren im Springsport „beschloss“ das Pferd, dass der Sport nicht mehr seine Welt ist. Es fiel einem Tettnanger Vereinsmitglied auf, der es schließlich die vereinseigene Reitschule brachte. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit entwickelte er sich „zum besten Lehrmeister“, heißt es in der Pressemitteilung. Sogar als Voltigierpferd wurde das Pferd ein paar Jahre eingesetzt. Mit 26 Jahren ging es dann in „Altersteilzeit“ und wartet seitdem täglich ob er in die Reitstunde mit darf oder nicht und ist motivierte denn je. Ansonsten genießt er seinen Lebensabend auf der Koppel und freut sich über jede Streicheleinheit und jedes Leckerli. Am 29. Juni feierte der RFV Tettnang den 30. Geburtstag von „Papermoon“. Natürlich gab es jede menge Geburtstagskarotten und -äpfel für den Senior. „Wir hoffen, dass er noch lange auf unseren Koppeln grasen kann“, schreibt der Reitverein.