Schulleiter Würstle wünscht sich mehr Azubis

Die Elektronikschule stellt am Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr ihre Aus- und Weiterbildungsgänge in den Bereichen IT, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und Industrie 4.0 bei einem digitalen Infoabend vor. Dieser lässt sich bequem von zuhause verfolgen. Zur Teilnahme benötigt man lediglich einen PC mit Internetzugang. Es gibt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Zugriffslinks erhält man auf der Homepage der Schule unterwww.elektronikschule.de

Vorgestellt werden die ein- und zweijährigen Berufskollegs. Zielgruppe sind Schüler mit mittlerem Schulabschluss. Diese dienen zur Berufsorientierung im Technikbereich mit den Schwerpunkten IT, Elektrotechnik und Technik und der Möglichkeit zum Erwerb der Fachhochschulreife.

Thema ist auch die Fachschule zum staatlich geprüften Techniker nach Berufsausbildung und Betriebspraxis. Die Fachschule wird in Vollzeit (zweijährig) und Teilzeit (vierjährig) angeboten.

Außerdem bietet die Elektronikschule die einjährige Berufsfachschule Elektronik als erstes Ausbildungsjahr der elektrotechnischen Berufe.

Die duale Berufsschule als schulischer Teil umfasst gewerbliche und kaufmännische IT-Berufe und den Elektroniker für Geräte und Systeme und Automatisierungstechnik. Damit wird die betriebliche Ausbildung ergänzt. Die Elektronikschule bietet einen Zusatzunterricht an, in dem die Berufsschüler die Fachhochschulreife erlangen können.

Die Elektronikschule in Tettnang gilt als Vorreiter in der Aus- und Weiterbildung in den Bereichen IT, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und Industrie 4.0. Die staatliche Schule wird vom Bodenseekreis getragen. Jährlich verlassen etwa 350 Absolventinnen und Absolventen die Schule.