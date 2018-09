Schullandschaft verändert den Manzenberg

Die Schullandschaft in Tettnang ist im Wandel, und das seit Jahrzehnten. Im September 1968, vor 50 Jahren, ist auf dem Manzenberg der sogenannte Schulpavillon eingeweiht worden. Auf weiter Flur gab es zu diesem Zeitpunkt erst wenige Gebäude. Die Stadthalle und die Hauptschule standen bereits seit ein paar Jahren, die Einweihung des Realschulgebäudes sollte noch bis 1978 dauern – ein Provisorium gab es ab 1970 – und das Gymnasium war gerade einmal ein Konzept. Hier dauerte es bis 1974, bis die Schule auf den Manzenberg zog. Den Pavillon zwischen der Gemeinschaftsschule und der Realschule gibt es noch, er wird von der Gemeinschaftsschule genutzt.

In der Berichterstattung vor 50 Jahren wird deutlich, dass die Schulentwicklung erst ganz am Anfang steht. Seit dem Jahr 1950, heißt es da, sei sehr wenig in die Schullandschaft investiert worden. Und was jetzt anstehe, sei sehr teuer. Gar von einer „Verschärfung der finanziellen Lage der Stadt“ ist die Rede.

Auf dem Manzenberg ist heute der Wandel der Schullandschaft zu sehen. Prominentestes Beispiel: Aus der ehemaligen Hauptschule ist 2014 eine Gemeinschaftsschule geworden und das Abitur gibt es inzwischen dank G8 deutlich schneller.

Freilich hat sich auch baulich in den vergangenen Jahren viel getan, zum Beispiel mit den Anbauten an das Gymnasium oder zuletzt der Mensa für mehr als vier Millionen Euro, die 2017 eingeweiht wurde. Und während für die einst so hoch gelobte Stadthalle ein Ersatz her muss, steht auch auf dem Manzenberg weiter Veränderung an. „Die große Herausforderung ist, dass der Manzenberg enger zusammenwächst“, sagt Bürgermeister Bruno Walter, der stolz auf die Qualität der Tettnanger Schulen ist. Auch baulich tut sich was. Der Gemeinderat diskutierte kürzlich über einen Busbahnhof auf dem Manzenberg und eine Sporthalle befindet sich ganz aktuell in der Planung. Bürgermeister Walter wünscht sich außerdem, dass der gemeinsame Schulhof schöner gestaltet wird. „Hier ist noch Luft nach oben“, sagt er.

Was sich sonst noch im September 1968 zugetragen hat:

Tettnang

Großer Erfolg: Beim Gastspiel mit dem Musical „Prairie Saloon“ hinterlässt Freddy Quinn in der Stadthalle ein begeistertes Haus. Vielleicht auch, weil er Weingarten zu einem „Vorort“ der Montfortstadt machte. Dort hatte er 400 Zuhörer, in Tettnang in etwa das Doppelte.

„Um Brünnensweiler machen die Füchse Furore“ ist ein Artikel überschrieben. Der Anlass: Jäger Oßwald erlegt in einer Waschküche ein vermutlich tollwütiges Tier.

Auf Brandstiftung durch einen Knecht geht ein Schadensfeuer zurück, dem Wohnhaus und Ökonomiegebäude von Bauer Kees zum Opfer fallen.

Eingeführt wird in bestimmten Straßen die „blaue Zone“. In ihr ist mit Parkscheibe Parken mit maximal 90 Minuten Länge möglich.

Neukirch

Die Gemeinde verabschiedet einen Haushaltsplan über 983 000 Mark (2018: 6,7 Millionen Euro). Bemerkenswert: Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt: auf 170 000 Mark (heute 500 000 Euro).

Meckenbeuren

In einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Oberschwaben-Bodensee der Gewerbe- und Handelsvereine wird eine Resolution verfasst, die als Sofortmaßnahme fordert: „den vierspurigen Ausbau der B 30 von Bad Waldsee bis Friedrichshafen, die Fertigstellung der B 467 Tettnang - Kressbronn, eine entscheidende Verbesserung der L 333 Wangen-Tettnang“ und anderes mehr. Wiedergegeben wird der Eindruck, dass die Kreise Ravensburg, Tettnang und Wangen bei „der Planung von neuen Verkehrswegen seit Jahrzehnten offensichtlich vernachlässigt werden“.

Kressbronn

Rekordniederschläge haben schwere Überschwemmungen zur Folge. Vor allem der Fallenbach und ein verstopfter Kanal machen Sorgen, wobei sich Wasser bis auf die Hauptstraße und in etlichen Kellern zurückstaut.

Einen Erdrutsch lösen die Unwetter an der Steige zwischen Oberlangnau und Hiltensweiler aus. Die Fahrbahn ist blockiert.