Schulkunst in der Volksbank

Unter dem Titel „Schulkunst“ präsentiert die Gemeinschaftsschule Manzenberg einen Querschnitt ihrer Jahresarbeiten auf dem Marktplatz in der Volksbank. Die Vielfalt der Werke finde großen Anklang bei Schülern, Eltern und Besuchern, heißt es in einer Pressemitteilung der Volksbank.

Die Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Gemeinschaftsschule Manzenberg sind kreativ, das sieht man bereits beim Betreten der Schalterhalle. Im Vordergrund lädt eine gemütlich arrangierte Sitzgruppe zum Pizza essen ein. Jedoch sind die Pizzen nicht echt, sondern handwerklich hergestellt. Auch die Vögel in den Glasvitrinen sind sehr realistisch von den Schülern der dritten und vierten Klasse gearbeitet. Diese Objekte entstanden in den Arbeitsgemeinschaften an den Nachmittagen. Auch die bunten Blumenwiesen, bei der jede einzelne Blüte speziell gefaltet wurde, sind klassenübergreifend entstanden. Sie geben der Ausstellung einen frischen und fröhlichen Charakter. Die bunte Palette zeigt sich auch bei den vielen anderen Malarbeiten: Bei den Spiralen nach Hundertwasser oder bei den ersten Aquarellversuchen in der „Nass-in-Nass-Technik“ sowie bei den Sonnenuntergängen.

Weitere Werke geben Einblicke in das räumliche oder gegenständliche Zeichnen der höheren Klassen. Zu den Themen Selbstbildnis und eigener Name sind mehrere Bilder unterschiedlicher Klassenstufen ausgestellt. Selbst bei den Näharbeiten wurde der eigene Name mit eingearbeitet. Lustige Hunde-Tür-Luftstopper, interessante Mäppchen und farbige Eulen runden die Vielfalt der Näharbeiten ab.

Interessierte sind eingeladen, diese abwechslungsreiche Schulkunstausstellung bei einem Rundgang zu betrachten. Die Ausstellung kann bis zum 7. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten der Bank begutachtet werden.