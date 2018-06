Schule wird zum „Spielplatz“

An der Grundschule Kau herrschten vor Kurzem spielerische Projekttage mit dem Motto „Welt der Spiele – Spiele der Welt“. Dabei sind die Schüler in eine kunterbunte Spielewelt sind eingetaucht, berichtet die Schule in einem Schreiben.

Die Kinder konnten mit ihren Lehrern dabei kleine und große Spiele herstellen und erproben, Parcours durchlaufen, Spiele aus anderen Ländern und alten Zeiten kennenlernen oder auf Schnitzeljagd gehen. Alle waren mit Feuereifer dabei, sogar Hausmeister Aladin Tan und Schulsozialarbeiterin Christine Mall-Dick ließen es sich nicht nehmen, tatkräftig mitzuwirken. Die Wetterbedingungen waren ideal, sodass neben dem Schulhaus auch das ganze Schulgelände samt nahegelegenem Wald zum „Spielplatz“ wurde. Einige Gruppen nutzten die Gelegenheit und besuchten das Ravensburger Spielemuseum, wo sie bei einer Rallye viel Wissenswertes über die Erfindung und Entstehung von Spielen erfahren konnten. Parallel probte der Schulchor fleißig für sein „Dschungel-Musical“, das beim Schulfest zur Aufführung kommen wird. Erfreut resümierte Schulleiter Martin Kaufmann am Ende dieser abwechslungsreichen Tage: „Alle Beteiligten haben begeistert mitgemacht.“ Die Ergebnisse der Projekttage werden beim Schulfest am Freitag, 6. Juli, ab 16 Uhr auf dem Schulhof dargeboten.