Schüler machen sich bei futronic schlau

Theorie- und Praxiswissen ist anlässlich der Ferienaktion „Wissen was geht“ beim Tettnanger Unternehmen Futronic vermittelt worden. Dort hatten Schüler die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Steuerungsspezialisten zu blicken.

Die Aktion „Wissen was geht!“ biete Schülern aus der Region eine ideale Plattform, um spannende Unternehmen kennenzulernen und sich über die verschiedenen Ausbildungsberufe zu informieren, erklärt Larissa Boso, Personalreferentin bei Futronic, im Presseschreiben des Unternehmens. Denn leicht sei es nicht, einen Ausbildungsberuf zu finden, der zu den eigenen Interessen passt. Die Fülle an Ausbilungsmöglichkeiten mache es Schülern oft schwer, einen Überblick zu bekomen. Darum sei es besonders wichtig, sich früh über die Ausbildungs- sowie Karrieremöglichkeiten zu informieren und mit den Voraussetzungen und Erwartungen auseinanderzusetzen. Genau hier setzt „Wissen was geht!“ an. Davon profitieren auch die Unternehmen. Sie können Schüler für ihre Ausbildungsangebote begeistern und sich als kompetenten Ausbildungspartner präsentieren. Futronic nahm in diesem Jahr zum zwölften Mal bei der Ferienaktion der Wirtschaftsförderung Bodensee (WFB) teil.

Zum Auftakt begrüßten zunächst Thomas Grossmann von der WFB sowie Personalerin Boso die sieben Schüler bei futronic in Tettnang. Anschließend starteten die Futronic-Auszubildenden mit einer Präsentation, die sie selbst vorbereitet hatten. Sie erklärten den jungen Teilnehmern zunächst die verschiedenen Tätigkeitsfelder des Unternehmens und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zeigten etwa ein Video, das die komplexen Prozesse in der Behälterglasproduktion veranschaulichte. Zudem erläuterten sie, wie und in welchen Bereichen die Industriesteuerungen und -antriebe von der futronic noch zum Einsatz kommen.

Im Mittelpunkt ihrer Präsentation standen die Ausbildungsoptionen bei Futronic in den technischen und kaufmännischen Berufen. Dabei ging es um Anforderungen und Inhalte, Tätigkeitsschwerpunkte und Aufgaben und um die Zukunftschancen der einzelnen Berufsbilder. Drüber hinaus berichteten die Futronic-Azubis natürlich auch aus ihrem Ausbildungsalltag, von persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen. Bei der Führung durch den Betrieb zeigten die Azubis sehr praxisnah, wie Kabel hergestellt werden, wie die Schaltschränke von innen aussehen, wie Prototypen entstehen. Den Rundgang nutzten die Jugendlichen auch, um sich rege mit den Azubis auszutauschen, Fragen zu stellen und ihren Wissensdurst zu stillen.

Nach dem Firmenrundgang durften die jungen Leute endlich selbst aktiv werden und mit Lötkolben und Lot sowie einer Abisolierzange ein elektrisches Tic-Tac-Toe zusammenbauen, natürlich unter fachkundiger Anleitung des Futronic-Azubi-Teams. „Ich finde es super, dass wir hier selbst etwas ausprobieren können“, meinte der 14-jährige Vincent, der zuvor noch nie gelötet hatte. Die praktische Aufgabe machte jedem Spaß und alle bewiesen großes handwerkliches Geschick. Zum Abschluss gab Larissa Boso den Jugendlichen noch Tipps fürs Vorstellungsgespräch.