Schüler informieren sich über wenglor

Die Aktion „wissen was geht“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis läuft unter Corona-Bedingungen oft etwas anders – aber dennoch nutzen viele Firmen auch in diesem Jahr die Gelegenheit, sich Bewerbern zu präsentieren. So wie beim Tettnanger Unternehmen wenglor läuft das in diesem Jahr oft digital.

23 Schüler nutzten am Mittwoch die Gelegenheit, das Unternehmen sowie die Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten vom heimischen Bildschirm aus kennenzulernen und Fragen zu stellen. Zwar konnten die Nachwuchskräfte so nicht vor Ort sein, erhielten auf diesem Weg aber dennoch einen Einblick in die Abläufe vor Ort.