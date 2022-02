Schüler der Musikschule Tettnang sind bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

Elf junge Teilnehmer der städtischen Musikschule Tettnang haben beim aktuellen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ den ersten Preis erspielt. Fünf von ihnen fahren nun zum Landeswettbewerb Baden-Württemberg nach Pforzheim

Fünf der jungen Talente dürfen aufgrund ihrer hohen Punktzahl zum Landeswettbewerb fahren, heißt es in der Pressemitteilung der Musikschule Stadt Tettnang. Alexandra Dimitrievic und Karlotta Plomin am Klavier sowie Samuel Schneider am Horn haben sich mit einer herausragenden Vorstellung jeweils die Höchstpunktzahl von 25 Punkten erspielt.

Das sind die weiteren Ergebnisse im Einzelnen: jeweils 23 Punkte und erste Preise mit Weiterleitung stehen für Ariane Thiesemann – Klavier und Lorenz Murray – Trompete in der Duowertung zu Buche. Mit 22 Punkten erspielten sich Lotta Steck – Klavier und Matilda Plomin – Horn einen ersten. Preis. Die weiteren jungen Talente der Musikschule erzielten alle erste Preise mit 21 Punkten: Das Klaviertrio Charlotte Gösswein – Klavier, Winston Cheng – Violine, Jona Behrendt – Cello wie auch Emily Zhang – Violine.

Die fünf Teilnehmer der Musikschule Tettnang beim Landeswettbewerb Baden-Württemberg in Pforzheim teil.

In diesem Jahr wurde der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für den Bodenseekreis und Sigmaringen aus Sicherheitsgründen dezentral in vier verschiedenen Kommunen ausgerichtet. Die Musikschule Tettnang war als Austragungsort für die Wertungen „Viola solo, Violoncello solo und Klavier-Kammermusik“ mit dabei. Neben der Jury durfte die Musikschule nicht nur Wettbewerbs-Teilnehmer aus den eigenen Reihen, sondern unter anderem bis aus dem Landkreis Biberach in den Räumlichkeiten im Pavillon und dem Neuen Saal begrüßen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.