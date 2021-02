Schreibwarengeschäft bleibt sechs Wochen zu, obwohl es gar nicht hätte schließen müssen

Auf einem Bauernhof bei Aulendorf war am Samstagnachmittag ein Feuer in einem Stall ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und löschte die Flammen – rund 120 Feuerwehrleute, Spezialkräfte, das DRK und die Polizei waren bei dem Brand in Wallenreute im Einsatz.

Zehn Rinder waren aus einem brennenden Stall gerettet worden. Der 37-jährige Eigentümer und dessen 72-jähriger Vater erlitten bei den ersten Löschversuchen leichte Rauchgasvergiftungen wobei der Vater zur Untersuchung vorsorglich in ein nahegelegenes ...