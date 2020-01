Schreckis tanzen durch die Nacht

„Bad Taste“ – unter diesem Motto hatten die Tettnanger Schreckschrauben am Freitag zu ihrer Tanzparty 2020 mit DJ Peace in die Zunftstube geladen. Und frei nach dem Motto „oifach schräg“ waren die Besucher denn auch in teils schrägen Klamotten angerückt – der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt und bunt war es allemal. Auch die gastgebenden Damen kamen an diesem Abend rank und schlank daher – der Enge der Zunftstube geschuldet? Wobei gerade die Enge der zwei Räume den Reiz des Abends ausmachte. Richtig eng wurde es dann beim Besuch des Fanfarenzug Montfort der seine Aufwartung machte. Fast aus den Nähten platzte die Zunftstube beim Besuch der Lumpenkapelle Butzlumpa. Die Kapelle hatte ihren Überraschungsausflug zu den Tettnanger Schreckschrauben gemacht – und erschütterte mit einem musikalischen Erdbeben die Zunftstube. Der Rest der Nacht war Abtanzen und am Ende bleibt die Hoffnung auf eine Neuauflage in 2021 – wenn es wieder bunt wird bei den Schreckis.