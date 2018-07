Schottischer Gitarrenpop vor der Schlosskulisse

Wenn Amy Macdonald bei künftigen Auftritten eine Essenspause auf der Bühne einlegt, können sich die Tettnanger Konzertbesucher rühmen, dass sie diese Tradition begründet haben: „Ich hätte jetzt fürchterlich gern einen Crêpes mit Nutella“, sagt die schottische Sängerin und Gitarristin, nachdem ihr Blick über die Essensstände des Open-Air-Geländes geschweift ist. Und sie muss nicht lange warten. Ein Fan reicht ihr tatsächlich das Gewünschte auf die Bühne.

Dabei hatte die 30-Jährige anfangs noch befürchtet, das Publikum zu langweilen, weil es immer wieder verdächtig still wurde, wenn die Songs und der Applaus verklungen waren. Doch nach und nach wurde die Stimmung vor der Schlosskulisse besser – kein Wunder bei Songs wie dem 2007er-Hit „This Is The Life“ oder dem kraftvollen „Woman of The World“, den sie für den Disney-Film „Patrick“ geschrieben hat.

Neben der überzeugenden Performance dürfte dabei auch Amy Macdonalds Ausstrahlung eine wichtige Rolle gespielt haben: Allein schon, wie sie im breiten schottischen Akzent versuchte, den Namen des Auftrittsortes korrekt auszusprechen, aber eher so etwas wie „Tettang“ dabei herauskam, machte die Musikerin sehr sympathisch. Auch die Hamburger Songwriterin Antje Schomaker, die den Konzertabend vor Amy Macdonald eröffnete, wurde mit mehr als nur Anstandsapplaus bedacht.