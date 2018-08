Schon wieder: Unbekannter bricht in Bäckerei ein

Schon wieder ist in die Bäckereifiliale in der Oberhofer Straße eingebrochen worden. Die Täter stiegen in der Nacht von Sonntag auf Montag ein.

Wie die Polizei berichtet, drang der bislang unbekannte Täter, wie beim kürzlich verübten Einbruch, durch die bereits beschädigte Eingangstür in den Laden ein, brach dort einen Geldwechselautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei der Bäckereifiliale beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Telefon 07542/9371-0, zu melden