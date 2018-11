Schon mal ein Weihnachtsgeschenk finden

Wie in den vergangenen Jahren findet wieder am Wochenende vor dem ersten Advent der Basar der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus statt. Am 25. November gibt es vielfältige Angebote und die Gelegenheit für Begegnungen im Gemeindezentrum.

Der Tag beginnt mit dem Gottesdienst um 10 Uhr in der St. Gallus-Kirche. Danach gibt es Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Zahlreiche Angebote bieten die unterschiedlichen Gruppierungen auf dem Basar, sodass sich dort das eine oder andere Weihnachtsgeschenk finden lässt, heißt es in einem Schreiben der Gemeinde. Die Bastelgruppen von St. Gallus bieten ihre schönen Weihnachts- und Adventsdekorationen zum Verkauf an, die Strick- und Häkelrunde verkauft Stricksachen passend zur Jahreszeit. ZUdem gibt es einen Bücherflohmarkt, Kunst und Krempel aus der Pfarrgemeinde, fair gehandelte Waren des AK Peru sowie Foto-Grußkarten. Der Hauptpreis des Los-Verkaufs ist ein Essen bei Pfarrer Hagmann mit acht Gewinnern. Kinder können von 11 bis 14 Uhr im Kindergarten spielen und basteln. Für alle, die mehr über die St. Gallus Kirche erfahren möchten, findet um 13 Uhr eine Kirchenführung mit Siegfried Obert statt.

Für Musik sorgen ab 14 Uhr Kinderchor und Kinderschola von St. Gallus. Zum Ausklang des Basars findet unter dem Motto „Besuch bei einer Königin“ um 15.30 Uhr eine Vorführung der Orgel sowie ein Mini-Orgelkonzert statt – Treffpunkt hierfür ist auf der Orgelempore.

Mit den Erlösen des Basars werden Außenstände der Renovierung von St. Georg beglichen.