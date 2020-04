Schon Grundschüler können Konflikte selbst lösen

Ein Klingelzeichen beendet die große Pause, zwischen Peter und Uwe hat sich jedoch gerade ein Streit entfacht, den die Zwei nun ungefiltert ins Klassenzimmer mitbringen. Und hier mischen sich dann natürlich sämtliche Freunde der Beiden ein, wodurch an Unterricht erst einmal nicht zu denken ist. Eine Situation, die wohl jeder Lehrerin aus seinem Schulalltag kennt. Aus diesem Grund werden bereits seit vielen Jahren Konfliktlotsen (Peer-Mediatoren) an allen weiterführenden Schulen in Tettnang ausgebildet. Aber nicht nur ältere Schüler, sondern auch Grundschüler können Konflikte selbst lösen. Dies stellen die Streitbegleiter an der Grundschule Kau bereits seit dem Jahr 2010 unter Beweis und erstmals dieses Jahr auch zehn Schüler der dritten Klassen an der Grundschule Manzenberg.

Von Januar bis März 2020 fand an jeder der beiden Grundschulen an acht Nachmittagen eine Ausbildung zum Streitbegleiter, beziehungsweise Konfliktlotse statt. Je zehn Schüler der beiden Grundschulen nahmen unter Leitung der Tettnanger Schulsozialarbeiterin Christine Mall-Dick an diesem Mediationsprogramm teil und bearbeiteten die Frage: „Was ist eigentlich Streit und wie entsteht er?“

Auch die ersten Grundlagen der Gesprächsführung und des Spiegelns von Gesagtem und Gefühlen wurde vermittelt, teilt Christine Mall-Dick mit. Am Ende der Ausbildung musste eine Prüfung absolviert werden und bei erfolgreichem Abschluss gab es für die frisch gebackenen Streitbegleiter eine offizielle Urkunde, einen Streitbegleiterausweis und eine bunte Abschlussfeier (Im Kau gemeinsam mit den letzjährigen Streitbegleitern, den derzeitigen Viertklässlern).

Auch an der Grundschule Obereisenbach erhielten die ersten Streitbegleiter aus dem vergangenen Jahr nun Verstärkung durch acht frisch geschulte Drittklässler.

Zum Aufgabenbereich der Streitbegleiter gehört neben der Schlichtung auch der Dienst in der großen Pause als Pausenassistenten. Hierfür sind laut einem Dienstplan immer zwei Streitbegleiter an einem festen Wochentag eingeteilt, die, schnell ersichtlich durch gelbe Warnwesten, auf dem Pausenhof bei Bedarf ihre Hilfe als Streitbegleiter anbieten oder auch einfach nur als Gesprächspartner bereitstehen.

Der Schulsozialarbeit Tettnang ist es wichtig, wie Chrstine Mall-Dick in einer Pressemitteilung schreibt, dass der Grundstein zur Konfliktlösekompetenz bereits so früh wie möglich gelegt wird, da sowohl die nachfolgenden Bildungseinrichtungen auf diesem Fundament aufbauen können, als auch die Investition in die Sozial- und Konfliktlösekompetenz unserer Kinder eine lohnende Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft darstellt.