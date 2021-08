Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am „Schnupperkurs Schach“ im Rahmen des Ferienprogramms nahmen sechs Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren teil. Sie lernten, wie Schachfiguren ziehen und schlagen, z. B. Dame, Turm und Läufer. Einige von ihnen waren pure Anfänger, andere haben schon ein wenig Erfahrung mit dem Schachspiel, zum Beispiel hatte der Opa schon mal das Schachspielen erklärt. In kleinen Gruppen lösten die Kinder Schachaufgaben und erfuhren, wann ein König matt gesetzt ist. Ziel des Kurses war, dass die Kinder am Ende Figuren in einer Schachpartie ziehen und mit dieser auch andere schlagen können.