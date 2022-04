Schnelles Internet: In diesen Ortschaften ist der Breitbandausbau nun abgeschlossen

(lieg/su- Langsames Internet ist ab sofort passé – zumindest in einigen Teilorten von Tettnang. Rund ein Jahr nach dem Beginn der Arbeiten für den ersten Bauabschnitt beim Breitbandausbau ist der erste Abschnitt nun online gegangen. Realisiert wird das Projekt mithilfe einer millionenschweren Förderung von Bund und Land in Kooperation von der Stadt Tettnang, dem Stadtwerk am See und dem Telekommunikationsanbieter TeleData aus Friedrichshafen.

Im Zuge des Gesamtprojekts, das noch über die kommenden Jahre laufen wird, soll es den sogenannten weißen Flecken an den Kragen gehen. Damit sind Anschlüsse mit bisher nur schlechter Internetverbindung gemeint. Der erste Bauabschnitt, der nun fertig gestellt wurde, umfasst die Ortschaften Bürgermoos inklusive des örtlichen Gewerbegebietes sowie Obereisenbach und Krumbach.

Warum Corona die Arbeiten verzögert hat

Obwohl die eigentlichen Bauarbeiten teilweise schon abgeschlossen waren, gab es zwischenzeitlich an einigen Stellen Verzögerungen beim finalen Anschluss aufgrund von Lieferengpässen wegen der Corona-Pandemie. Insgesamt liege das Projekt allerdings im Zeitplan, schreiben TeleData und Stadtwerk am See in einer Pressemitteilung.

„Wir setzten die Tiefbauunternehmen parallel ein, so waren wir sehr schnell im Bau. Wir sind sehr stolz, dass wir bei einem so großen Projekt planmäßig mit dem ersten Bauabschnitt fertig sind – das ist gerade heute keine Selbstverständlichkeit“, so Mark Kreuscher, Leiter Netze beim Stadtwerk am See. So seien zunächst die Tiefbauarbeiten durchgeführt und die Glasfaseranschlüsse gebaut worden, anschließend wurden die Glasfaserkabel eingeblasen, heißt es weiter. In Obereisenbach fehlen noch Hausanschlüsse, die von den coronabedingten Lieferengpässen betroffen sind. Hier werde mit einer Fertigstellung in den kommenden Wochen gerechnet.

Diese Ortschaften sind als nächstes dran

Insgesamt seien im ersten Bauabschnitt 36,7 Kilometer Tiefbau getätigt worden, wobei der ländliche Bereich in Obereisenbach/Krumbach den größten Teil von 10,5 Kilometern in Anspruch nehme, erklärt der kaufmännische TeleData-Geschäftsführer Armin Walter. Bisher seien außerdem gut 54 Kilometer Glasfaserkabel eingeblasen worden. „Es freut uns sehr, dass wir mit derzeit 169 Hausanschlussaufträgen eine sehr hohe Abschlussquote erreicht haben. Das spiegelt die Notwendigkeit solcher Ausbauszenarien deutlich wider“, so Walter.

Die bereits angeschlossenen Haushalte verfügen künftig über schnelles Internet mit Downloadraten von derzeit bis zu 1 Gbit/s. Derzeit laufen neben den Fertigstellungen der letzten Hausanschlüsse aus dem ersten Bauabschnitt bereits die Tiefbauarbeiten des zweiten Abschnitts. Dieser umfasst den Oberhof, Biggenmoos, Siggenweiler, Wiedenbach, Höll und Feurenmoos. Ebenfalls für dieses Jahr geplant ist der Start im dritten Bauabschnitt in Laimnau und Kau.