Schneeschuhtour zum Immenstädter Horn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn die Sonne scheint und der Schnee glitzert, gibt es kaum etwas Schöneres, als in den Bergen unterwegs zu sein. Die verschneite Landschaft, wunderbare Stille und weite Ausblicke. In diesem Gebiet lässt es sich herrlich durch den frischen Pulverschnee stapfen. Genuss pur. Tausende kleiner Schneekristalle funkeln in der Sonne.

Am 12. Februar machte sich eine kleine Gruppe der Abt. Freizeitsport auf den Weg zu einer Schneeschuhtour auf das Immenstädter Horn. Unter der Leitung von Lorenz Sauter und Heidi Krohmer waren knapp 850 Höhenmeter zu bewältigen. Startpunkt unserer Schneeschuh-Rundtour war der Parkplatz am Friedhof in Immenstadt. Wir folgten dem Wegweiser zum Steigbachtal. In der ersten Kurve verließen wir den Weg und stiegen steil durch den Wald hinauf bis zur Kanzel mit herrlichem Tiefblick auf Immenstadt. Der Weg folgte einem schmalen Grat und windet sich in Serpentinen durch den Wald hinauf bis zum Gipfel. Vom Gipfelplateau des Immenstädter Horns genossen wir einen schönen Blick auf den Alpsee, das Voralpenland, den Säntis und die Nagelfluhkette. Nach einer kleinen Jause stiegen wir über einen Wiesenhang abwärts zur Alpe Alp und erreichten nach einem Gegenanstieg das Kemptener Naturfreundehaus, wo wir unseren Kuchen und Kaffee genossen. Gut gestärkt stapften wir über unberührte Wiesenhänge hinab zur Alpe und durch das Steigbachtal zurück zu unserem Ausgangspunkt.