Schlossführung mit Geschichten und Fabeln

EIne Führung durch das neue Schloss Tettnang mit Geschichten und Fabeln bietet die Stadt am Samstag, 20. August, um 15.30 Uhr an. Die Räume im Schloss sind prachtvoll gestaltet und eingerichtet, heißt es in der Mitteilung. Spannend sei der genaue Blick auf die Ausstattungsgegenstände, wie Schränke und Stühle, Wandteppiche, Gemälde und Stuckaturen.

Treffpunkt zur Führung ist an der Museumskasse, erstes Obergeschoss, Südflügel, Neues Schloss, Montfortplatz 1, Tettnang. Die Kosten belaufen sich auf zehn Euro pro Person, ermäßigt fünf Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.