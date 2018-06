Schlossfest geht mit viel Pomp über die Bühne

Mit einem großen Schlossfest ist am Sonntag die Auszeichnung „Schloss des Jahres“ in Tettnang gefeiert worden. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg boten für die ganze Familie einen Schlosserlebnistag mit besonderem Programm. Musik, Tanz und barocke Spiele luden zum Mitmachen ein. In originellen Kostümen aus der Barockzeit präsentierte die Barockgruppe „Venezianer Ludwigsburg“ alte Tänze und im bewirteten Schlossinnenhof musizierte das Barockensemble.

Zahlreiche Besucher übten sich auf dem Gelände im Bogenschießen oder spielten im Schlossgarten Spiele des 18. Jahrhunderts. Im Schloss waren Führungen in die Zeit der Montfortgrafen angeboten und die Besucher konnten die Räume entdecken. Für Kinder gab es Märchenstunden, Tanzstunden mit Barocktänzen und vieles mehr. Weil das Jahr 2018 das Thema „Essen und Trinken in Schlössern, Klöstern und Burgen“ trägt, gab es eine in höfischem Flair gedeckte Tafel zu betrachten.

Die Auszeichnung „Schloss des Jahres 2018“ vergeben die „Staatlichen Schlösser und Gärten“ jährlich an ein Bauwerk, das sich besonders hervorgetan hat. So hat sich das Neue Schloss in Tettnang durch eine aufwändige Sanierung im Innen- und Außenbereich zu einem repräsentativen Bau mit großer Anziehungskraft für Besucher entwickelt.

Zum Festakt im Rittersaal waren reichlich prominente Gäste erschienen. Die Gräfin zu Montfort alias Susanne Klein, in einem barocken Gewand, geleitete die Gäste zu ihren Plätzen und sagte, sie sei froh, dass das Schloss aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst und kein Gulden der Montfortgrafen dafür verschwendet worden sei. Das Harfen-ensemble der Musikschule Tettnang „Viva La Harpa“ bot eine musikalische Umrahmung.

„Die Besucherzahl des Neuen Schlosses ist stark gestiegen, aber das Sahnehäubchen sind Ausstattung und Sanierung“ so Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, in seinem Grußwort. Er lobte alle Beteiligten und gab das Wort an Herrmann Zettler, dem Leiter von Vermögen und Bau in Ravensburg, weiter. Der wiederum wies auf die Unterstützung der Grün-Schwarzen Landesregierung hin und freute sich über die Anwesenheit von Gisela Splett, Staatssekretärin im Finanzministerium Baden-Württemberg, die dem Festakt eine besondere Bedeutung verleihe. Landrat Lothar Wölfle meinte, er sei froh, dass das Schloss als wichtiges Kulturgut jetzt wieder zugänglich sei – noch dazu viel schöner als vorher, wie er sagt. Außerdem habe Zettler die geplanten Kosten sogar unterschritten. „Ein idealer Ort für Veranstaltungen aller Art. Alle, die vom Bodensee kommen, fahren direkt auf das Schloss zu“, so Bürgermeister Bruno Walter. „Es öffnet den Blick über den See und die Alpen.“ „Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten“, mit diesen Worten leitete Gisela Splett, die Staatssekretärin im Finanzministerium Baden-Württemberg, in ihrer Festrede einen Rückblick auf die Geschichte des Neuen Schlosses ein. Sie beschrieb Einzelheiten der Sanierung und wies auf die Beachtung der Nachhaltigkeit hin. Sogar die Fledermäuse hätten jetzt einen organisierten Zugang, sagte sie.