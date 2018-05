Schirientscheidung entsetzt die B-Juniorinnen

Die B-Fußballjuniorinnen des TSV Tettnang haben am Samstag ihr vorletztes Saisonspiel in der Oberliga Baden-Württemberg beim FV Löchgau absolviert. Dabei setzte es eine knapp 2:3-Niederlage. Nachdem die Verfolgermannschaften des TSV ihre Spiele gewannen, wird die Meisterschaft erst am kommenden Wochenende entschieden. Ganz oben rangieren die Tettnangerinnen punktgleich mit dem TSV Frommern.

Auf dem alten Kunstrasenplatz des FV Löchgau kamen die Gäste aus Tettnang laut Bericht nur schwer ins Spiel. Viele hohe Bälle prägten das Spiel der Gastgeberinnen, die versuchten, mit langen Bälle ihre Offensivspielerinnen einzusetzen. In der sechsten Minute setzte sich Julia Stützenberger über die rechte Seite durch und vollendete aus spitzem Winkel zur 1:0.Führung. Kaum zwei Minuten später war sich Tettnangs Defensive nicht einig, Annika Wertsch gelang der Ausgleich für Löchgau. Das waren bereits die Highlights aus Halbzeit eins.

In der zweiten Halbzeit kamen die Tettnangerinnen besser ins Spiel und nahmen die Zweikämpfe an. Doch bald jeder Zweikampf der TSVlerinnen wurde vom Schiedsrichter mit Freistoß gegen den TSV gewertet. In der 60. Minute war es dann die eingewechselte Anna-Lena Kibler, die per Kopf das 2:1 für Tettnang erzielte. Viel Zeit zum Ausruhen blieb den Gästen jedoch nicht, denn bereits fünf Minuten später erzielte Maria Weinreuter aus abseitsverdächtiger Position das 2:2 für die Gastgeberinnen.

Fünf Minuten später hatte Julia Stützenberger den Führungstreffer auf dem Fuß, doch ihr Schuss verfehlte knapp das Gehäuse. In der 82. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem normalen Zweikampf auf Freistoß für die Gastgeberinnen. Dieser landete im Tettnanger Fünf-Meter-Raum, TSV-Torfrau Alexa Gragnato war mit den Händen am Ball. Dieser wurde ihr allerdings wieder aus den Händen geschlagen. Aus dem Getümmel heraus wurde der Ball Richtung Eckfahne gespielt, die Situation schien eigentlich entschärft. Dann zeigte der Unparteiische plötzlich auf den Elfmeterpunkt. Annik Wertsch ließ sich diese Chance nicht nehmen und vollendete zum 3:2-Heimsieg für Löchgau.

„Es ist schade, dass eine solche Fehlentscheidung ein wichtiges Spiel entscheidet. Doch solche Erfahrungen bringen die Spielerinnen auch weiter, so schwer wie sie anfangs zu verkraften sind. Nun haben wir unser Endspiel am 12. Mai in Tettnang. Auf diesem liegt nun die volle Konzentration“, sagte TSV-Trainerin Karin Rasch-Boos nach Spielschluss.