Schenkregal „to go“ nimmt wieder Spenden an

Da die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang, in der das bei Tettnangern beliebte Schenkregal untergebracht ist, weiterhin aufgrund des Corona-Teillockdowns geschlossen bleibt, haben sich die Macher eine kontaktlose Alternative einfallen lassen: Es gibt – trockenes Wetter vorausgesetzt – immer dienstags und donnerstags ein „Schenkregal to go“ vor der Anlaufstelle in der Montfortstraße 2. Die Ware dort, die kostenlos mitgenommen werden darf, sei desinfiziert und geprüft, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Auch Spenden nimmt das Schenkregal-Team wieder an, allerdings nur nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer 07542/51 01 07 oder per Mail an melanie.friedrich@tettnang.de. Besonders erwünscht sind Weihnachtssachen, Puzzles, Kinderbücher, Haushaltsartikel und neuwertige Romane. Da nicht so viel Ware wie sonst umgeschlagen werden kann, wird um Verständnis gebeten, dass Gegenstände auch wieder mitgegeben werden. Die Übergabe erfolgt am Eingang der Anlaufstelle in der Montfortstraße 2. Die SchenkregalVerantwortlichen bitten darum, nichts vor die Tür zu stellen, da alle Spenden geprüft und desinfiziert werden müssen. Foto: Stadt Tettnang