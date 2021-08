Unbekannte nutzen Schenkregal als Mülldeponie

Immer häufiger finden die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer des beliebten Schenkregals, das in der Anlaufstelle für Bürgerengagement zuhause ist, Müll vor dem Haus abgestellt. „Nein danke“ sagt Melanie Friedrich, die als Hauptamtliche das Projekt betreut.

„Die Leute glauben, sie tun damit noch etwas Gutes - aber die Gegenstände sind oft verdreckt, kaputt, passen gar nicht ins Schenkregal.“

Solcher Müll wird gerade häufig vor der Anlaufstelle für Bürgerengagement abgestellt und sorgt für Frust bei den Ehrenamtlichen des Schenkregals. (Foto: Stadt Tettnang)

Die Ehrenamtlichen sind gefrustet, denn sie müssen die schlechten Gaben durchsehen und entsorgen. Wenn das zuviel wird, gerät das ganze Projekt Schenkregal in Gefahr. „Das Gute an unserem Angebot ist ja gerade, dass wir nur die guten Sachen annehmen, dass wir wissen, was die Leute brauchen“, erklärt Melanie Friedrich. So finden die gespendeten Waren schnell Abnahme, und das Regal sieht immer ordentlich und schön aus. Wird Nutzloses oder gar Müll abgestellt, muss die Anlaufstelle diesen entsorgen. Das kostet.

Ehrenamtliche haben nur eine Bitte

Deshalb die Bitte aller Schenkregal-Aktiven an die Nutzerinnen und Nutzer: „Sprechen Sie Leute an, die einfach Gegenstände vor der Anlaufstelle abstellen. Erklären Sie ihnen, dass das Schenkregal so nicht funktioniert. Und geben Sie uns Hinweise, wenn Sie jemanden erkennen, der unbefugt Müll ablädt.“