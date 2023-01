Scheckübergabe nach einem erfolgreichen Benefizkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. Oktober fand das Benefizkonzert mit dem Gebirgsmusikkorps aus Garmisch-Partenkirchen in der Argentalhalle Laimnau statt. Mit diesem erfolgreichen Konzert konnte der Musikverein Hiltensweiler als Veranstalter eine beachtliche Spendensumme von 1700 Euro einnehmen. Ein großer Dank geht dabei an die Zuhörer, da sehr viele Konzertbesucher zusätzlich zum Eintritt, noch Spenden in die aufgestellte Spendentuba warfen.

Der Musikverein Hiltensweiler freut sich, die Einnahmen an deren Jugendkapelle und an die Urmel Kinder-Krebshilfe zu übergeben. Die Scheckübergabe fand am 3. Januar in Friedrichshafen statt. Der Vorsitzende des Musikvereins Maximilian Bentele übergab im neuen Jahr die Spende an den ehrenamtlich engagierten Michael Müller von der Urmel aus Friedrichshafen. Dieser nahm mit großem Dank die Spende entgegen und betonte die Wichtigkeit solcher Spenden in dieser schwierigen Zeit.

Die Jugendkapelle bekam den kleineren, aber dennoch beachtlichen Teil von 700 Euro der Spende. Dort wurde ebenfalls die Wichtigkeit der Spende angesprochen. Denn mit diesem Geld ist es möglich, die Jugendarbeit in Hiltensweiler zu fördern. Sei es Instrumente und Unterrichtszuschüsse für Neulinge, sowie Schnupper-Veranstaltungen, in denen die Kinder die Möglichkeit haben, den Verein und die Vielzahl der Instrumente kennenzulernen und das ein oder andere ausgestellte Instrument auszuprobieren.