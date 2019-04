Schauspieler und Sänger gesucht

Im Herbst dieses Jahres wird in Tettnang das Musical „Annie“ aufgeführt. Die Leitung wird Lib Briscoe übernehmen. Sie wirkt seit vielen Jahren an der Musikschule Tettnang als Gesangs- und Tanzpädagogin und hat sich in in der Vergangenheit schon mehrfach und mit viel Erfolg an Musicals gewagt.

Nun nimmt Briscoe einen neuen Anlauf und möchte im kommenden November das Broadway Musical „Annie“ in einer Tettnanger Fassung aufführen. Bis jetzt schon mit dabei sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sie bereits unterrichtet. Am Tag der offenen Tür im Februar zeigte die noch zu kleine Gruppe schon eine eindrucksvolle Szene, die mächtig beklatscht wurde.

Doch für „Annie“ braucht Lib Briscoe noch weitere kleine und große Sänger sowie Schauspieler und Tänzer. Lib Briscoe schwärmt: „Ich wünsche mir, dass sich nun alle Musicalfans eingeladen fühlen. Vielleicht wollen einige auch mal ihr Talent herauskitzeln und Bühnenluft schnuppern.“ Freude am Singen und an der Bewegung sei natürlich die Voraussetzung. Durch die Teamarbeit könne man Selbstbewusstsein aufbauen und seiner Kreativität freien Lauf lassen.

„Annie“ erzählt die Geschichte eines jungen Waisenmädchens in Amerika, das durch Zufall in das Haus des reichen Geschäftsmannes Mr. Warbucks stolpert und – wie könnte es anders sein – nach einigen Verwicklungen letztendlich sein hartes Herz erobern kann. Die drei Aufführungen sind in der Aula des Montfortgymnasiums auf das Wochenende 8., 9. und 10. November terminiert.

Weitere Informationen, Probenzeiten und Anmeldung sind möglich am Dienstag, 9. April, von 19 bis 20 Uhr in der Musikschule Tettnang im Raum 105 oder unter Telefon 08389 / 980 85 oder unter 0160 / 97 59 57 00.