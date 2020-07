Schäferhund beißt zweimal zu

Eine 20-jährige Fahrradfahrerin ist laut Polizeibericht am Montagabend gegen 19.30 Uhr beim Hirschgehege in Unterlangnau durch den zweimaligen Biss eines Schäferhundes verletzt worden. Auf einem Schotterweg kamen ihr zwei Personen mit dem vorweg freilaufenden Schäferhund entgegen. Als die 20-Jährige den Hund passierte, biss ihr dieser unvermittelt in den Oberschenkel und, nachdem sie angehalten hatte, nochmals in die rechte Wade. Hierdurch wurde die Frau nicht unerheblich verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau durch die Ehegattin des Hundehalters nach dem Vorfall nach Hause gefahren und begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.