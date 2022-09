Schachclub Tettnang landet Auftakterfolg

Der Schachclub Tettnang hat das Auftaktspiel der Verbandsligasaison gegen den ersatzgeschwächten Aufsteiger SC Ostfildern mit 4,5:3,5 für sich entschieden. Dabei hätte der Sieg unter Berücksichtigung der Wertungszahlen der Spieler eigentlich höher ausfallen müssen.

Zwischenzeitlicher Rückstand

Nach dem Spielverlauf durfte Tettnang aber froh sein, überhaupt gewonnen zu haben. So lag Tettnang nach der Niederlage von Jürgen Längl am Spitzenbrett sogar kurz zurück. Siege von Katrin Leser (Brett drei) und Thomas Kohn (Brett zwei) sowie ein Remis von Marius Kaiser an Brett vier sicherten jedoch den Mannschaftssieg. Nächster Gegner am Sonntag, 16. Oktober, um 10 Uhr ist der Oberliga-Absteiger SG Donautal Tuttlingen.