Schach-Verbandsliga: SC Tettnang unterliegt Langenau

Im ersten Spiel des Jahres 2022 hat der SC Tettnang in der Schach-Verbandsliga eine Niederlage einstecken müssen. Gegen den TSV Langenau verloren die Montfortstädter mit 2,5:5,5.

Die Pleite zeichnete sich relativ schnell ab. Zunächst aber gab es zwei Punkteteilungen: Am Spitzenbrett trennten sich der Tettnanger Thomas Kohn und Simon Stork Remis und auch an Brett 2 gab es im Duell zwischen dem SCT-Schachspieler Jürgen Längl und Harald Schlais keinen Sieger. Dann gerieten die Tettnanger allerdings in Rückstand. „An Brett 8 musste Gero Gräber nach guter Eröffnung und beiderseitigem Königsangriff nach einem starken Springerzug seines Gegners die Partie zur Führung der Gäste aufgeben“, heißt es in der Mitteilung des SCT. Es folgte die Niederlage von Benno Barthelmann (Brett 5). Hoffnung schöpften die Montfortstädter dann nach dem Sieg von Katrin Leser an Brett 3. Die deutsche U16-Meisterin von 2016 spielte eine souveräne Partie und rang ihren Gegner Roland Wutzke nach Bauerngewinn mit präzisen Zügen nieder.

Schub nach Leser-Sieg bleibt aus

Doch: „Der Anschlusstreffer wirkte leider nicht als Motivationsschub für die Tettnanger Mannschaft“, so der SCT. Lediglich Paul Martin (Brett 7) holte noch etwas Zählbares. Sein Duell gegen Goswin Mose endete Remis. Marius Kaiser (Brett 4) und Jonas Sterk (Brett 6) verloren ihre Partie jedoch – und damit unterlag auch der SC Tettnang.