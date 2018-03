Schach Bezirksliga: Tettnang verliert Heimspiel

In der sechsten und vorletzten Runde der Schach-Bezirksliga Oberschwaben 2017/18 hat die zweite Mannschaft des SC Tettnang ihr Heimspiel gegen die SF Mengen 2 verloren. Laut Vereinsbericht war es fürs Tettnanger Team die zweite Saisonniederlage.

Da Georg Eck (Brett 5) nicht erschienen war, spielten die Tettnanger von Beginn an unter Druck. Der Ausgleich für Tettnang gelang durch Manuel Schmid (Brett 3). Sein Gegenüber hatte sich zuvor verrechnet und zu viel Material geopfert. Nachdem Manuel Schmid, mit zwei Mehrfiguren spielend, seine Stellung konsolidiert hatte, gab der Mengener Spieler die Partie auf.

Jakob Benkö (Brett 7), die schwarzen Spielsteine führend, musste wenig später jedoch ebenfalls aufgeben. Sein Gegner hatte zu starken Angriff gegen den unrochierten König mit Dame und Turm. Eine Verteidigung war dadurch nicht mehr möglich. Die erneute Mengener Führung egalisierte Markus Krämer (Brett 2) mit einem souveränen Sieg im Turmendspiel mit drei Mehrbauern, die er sich zuvor auf den 64 Feldern erkämpft hatte.

Die Tettnanger erstmals in Führung brachte Mannschaftsführer Gero Gräber mit einem Sieg im Endspiel. Er profitierte dabei von der knapper werdenden Bedenkzeit seiner Gegnerin, verpasste es allerdings zuvor, im 31. Zug ein Matt in zwei Zügen mit Springer und Turm zu sehen, was die Partie früher hätte entscheiden können. Nichts anbrennen ließ auch Tilo Balzer an Brett 8, der mit einem Remis einen weiteren halben Punkt für das Tettnanger Punktekonto beisteuerte.

Beim 3,5:2,5-Zwischenstand für Tettnang schlug allerdings die Stunde der Mengener. Am Spitzenbrett kassierte Roland Keckeisen seine erste Saisonniederlage. Es kam noch schlimmer: Gordian Gräber (Brett 6) versuchte lange, ein Endspiel Springer gegen Turm Remis zu halten. Letztendlich erwies sich der Turm jedoch als zu stark, Gräber musste die Partie zum Endstand von 3,5:4,5 aufgeben.

Trotz der zweiten Saisonniederlage konnten die Tettnanger den dritten Tabellenplatz halten, da sowohl die SF Wetzisreute 1 als auch die erste Mannschaft des SK Leutkirch ihre Auswärtsspiele verloren.