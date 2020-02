Schützen planen Anschaffung von Lichtgewehren

Bei der 68. Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Tannau hat der Präsident 1. Vorstand Josef Kramer das vergangene Vereinsjahr Revue passieren lassen. 2019 war laut Pressemitteilung der Schützen noch von der finalen Abrechnung des neuen Anbaus und den Zuschüssen zur Pflege der Anlage geprägt.

Es erging besonderer Dank an Rudi Moosmann, Hermann Engelbrecht und Josef Enzenmüller für die hervorragende Arbeit zur Instandhaltung der Anlage, sowie an Stefanie Wunn, die das Amt der Mitgliederverwaltung seit letztem Jahr übernommen hat. Besonderes Lob wurde auch an Herbert Lanz gerichtet, für die Arbeit, die er mit dem Betrieb der Schießbude leistet.

Der Verein plant nun die Anschaffung von Lichtgewehren für die Jugendmannschaft, um auch jüngeren Schützen den Start in den Schießsport zu ermöglichen. Auch im Kreis werde gerade die Anschaffung von Lichtgewehren diskutiert, wie Werner Hirscher anmerkte. Hier sei noch zu klären, welches System für die Austragung von Wettkämpfen geeignet ist.

Ein Dank wurde auch an alle Spender, die letztes Jahr den Verein unterstützt haben, ausgesprochen.

Es folgten die Berichte des Schriftführers Kai Hingst, des Sportleiters Stefan Wohnhas (inklusive der Vergabe von Urkunden der ausgetragenen Wettkämpfe), des Jugendleiters Paul Ray, des Seniorenreferenten Werner Hirscher, des Schatzmeisters Bernhard Wiggenhauser, des Jugendkassiers Nikolai Wiggenhauser und der Kassenprüfer Guido Schmid und Wolfgang Hirscher.

Der Vorstand wurde von den Anwesenden einstimmig entlastet.

Die bisherigen Jugendleiter Paul Ray und Christoph Hund geben ihr Amt dieses Jahr im Sinne des Nachwuchses ab: Der neue Jugendleiter sowie stellvertretender Jugendleiter sind Michael Mohn und Manuel Enzenmüller, die einstimmig durch die Hauptversammlung gewählt wurden. Die Rolle des Kassierers der Jugendkasse wird von Nikolai Wiggenhauser übernommen.

Zusätzlich wurden in diesem Jahr zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im Württembergischen Schützenbund und im Deutschen Schützenbund (in einem Fall 50 Jahre) vorgenommen.

Die kommenden Veranstaltungen des Schützenvereins Tannau sind am 28. Februar um 19 Uhr, wenn im Schützenverein Tannau wieder der Stadtpokal zwischen den Vereinen ausgeschossen wird, und am 1. März. Dann findet ab 10 Uhr das traditionelle Funkenringschießen statt.