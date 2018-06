Schülerinnen der LG öbK erreichen den vierten Platz

Pliezhausen ist Austragungsort der U16-Schülerinnen im Mehrkampf gewesen, ausgetragen wurden der Vier- und Siebenkampf. Bei starker Konkurrenz setzten sich die Teilnehmerinnen der LG Östlicher Bodenseekreis sehr gut ins Szene.

Eine überaus starken Eindruck hinterließ Anna Ludescher in der Altersklasse W14: Mit zwei Bestleistungen begann sie den ersten Tag über 100 Meter (in 13,69 Sekunden) und Kugelstoßen (9,45 Meter). Im Weitsprung und Hochsprung ließ sie dann Punkte liegen. So beendete sie den ersten Tag im Vierkampf auf Platz zwölf. Der zweite Tag gestaltete sich laut Vereinsbericht für Anna als reine Aufholjagd. Die 80-Meter-Hürden lief sie in 13,63 Sekunden, was Bestleistung bedeutete. Im Speerwurf, für Ludescher eine noch reichlich unbekannte Disziplin, erzielte sie mit 25,45 Metern ebenfalls eine Bestmarke. Den abschließenden 800-Meter-Lauf begann sie in einem furiosen Tempo, musste dann Tribut zollen und konnte doch eine gute Zeit mit 2:47,11 Minuten herauslaufen. Der Lohn waren 3237 Punkte und der achte Rang sowie ein Platz auf dem Podest.

In der Altersklasse W15 starteten Annabel Hölzle und Julia Vorrat und lieferten auch noch einen gelungenen Siebenkampf ab. Annabel erreichte den guten zehnten Platz mit 3150 Punkten. Im 80-Meter-Hürdenlauf mit 13,37 Sekunden und einem tollen Speerwurf von 29,81 Metern hatte sie ihre besten Einzelleistungen. Julia als Dritte im Bunde steuerte noch 2980 Punkte bei. Die drei erreichten mit der guten Punktzahl von 9277 Rang vier. Tags zuvor wurden die drei Mädchen im Vierkampf als Mannschaft Siebte.