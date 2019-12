Schüler unterstützen stimmgewaltig den Frauenchor Allegro

Der Frauenchor Allegro hat am Sonntagnachmittag zum Weihnachtskonzert in die festlich geschmückte Pfarrkirche Laimnau eingeladen. Schon lange vor Beginn war kein Platz mehr in der vollbesetzten Kirche zu finden. Als besonderes Highlight wurde der Auftritt des Schillerschulchors aus Tettnang erwartet, was viele Eltern und Verwandte in die Kirche gelockt hat.

„Hallelujah, freuet euch der Herrlichkeit“, starteten stimmgewaltig die in Rot und Schwarz gekleideten Damen von Allegro unter der Leitung von Elke Sorg, die anschließend in ihren Begrüßungsworten die Freude über das Mitwirken der Kinder zum Ausdruck brachte. „Wir haben die Freude am Singen mit den Kindern gemeinsam“, sagte Sorg, die auch den Schulchor leitet. Es folgten zehn Lieder, die den Jubel und die Freude auf das nahende Weihnachtsfest mit starker Intensität an die Zuhörer weitergaben. Eine Weihnachtsgeschichte von einem kleinen Engel las Annette Kaiser von Allegro für Kinder und Erwachsene. „Jeder Mensch auf der Welt sollte eine Chance bekommen, seine Träume zu verwirklichen“, hieß es darin.

Fliegender Wechsel von Allegro zum Chor der Schillerschule: Zu Elke Sorgs Begleitung mit der Gitarre erklangen wunderschöne Kinderstimmen, die fröhliche Lieder von der geöffneten Himmelstür und von vielen Lichtern sangen. „Macht die Türen und die Herzen auf“ und „Schau den Menschen in die Augen, weil man da die Wahrheit sehen kann“ sowie weitere acht Lieder berührten die Zuhörer sichtlich. Chorleiterin Elke Sorg ist es gelungen, dass die Kinder unverkrampft, locker und lächelnd vor dem Publikum standen und dabei offensichtlich großen Spaß am Singen hatten. Nur als es ans Verbeugen ging, klappte das nicht so einheitlich. Vielleicht lag es an dem geradezu frenetischen Applaus, der die Kinder ein wenig in Verlegenheit zu bringen schien.

Die Botschaft der Heiligen Nacht und das Gospel „Somebody’s Knocking at Your Door“ sowie das russische Lied „Bayushki Bayu“ gehörten zum weiteren, vielseitigen Repertoire von Allegro. Mit „Merry Christmas And A Happy New Year“ neigte sich das Konzert dem Ende entgegen und es durfte ausgiebig geklatscht werden. Zum Abschluss wurde die Kirche mit einer enormen Stimmenanzahl geflutet, da die Zuhörer gemeinsam mit Allegro und den Kindern traditionelle Weihnachtslieder sangen.

Der Spendenerlös aus dem Weihnachtskonzert wird wie immer für einen karitativen Zweck verwendet. Dieses Mal werden die Spenden an das Frauenhaus in Ravensburg übergeben.